Gli Usa fanno causa ad Apple | “Monopolio sugli smartphone e violazione delle leggi antitrust”

(Di giovedì 21 marzo 2024) New York, 21 marzo 2024 – Gli Stati Unitiad. Il Dipartimento di Giustizia americano avvia un'azione legale contro il colosso di Cupertino per aver infranto le regole. epa11121390 People wait in line for the opening of anStore for the launch of theVision Pro headset at The Grove in Los Angeles, California, USA, 02 February 2024. EPA/ETIENNE LAURENT Il Dipartimento di Giustizia e i procuratori generali di 16 stati americani accusanodi aver bloccato gli sviluppatori di software e le società di videogiochi dall'offrire opzioni migliori per l'iPhone,ndo prezzi più alti per i consumatori. Secondo l'accusadi fatto ha usato il suo potere nel settore degli ...

WhatsApp, messaggi vocali trascritti: ecco la novità per chi odia ascoltare gli audio. Come funzionerà - C'è chi usa solo quelli e chi invece non sopporta dover ascoltare ... servizio di impiegare il sistema di riconoscimento vocale dello smartphone per analizzare gli audio in entrata in modo da poterli ...corriereadriatico

Capital Group: ecco 5 ragioni per essere positivi sull’azionario a lungo termine - L’incertezza di un contesto di mercato complesso non deve indurre gli investitori a perdere convinzione nei piani di investimento a lungo termine, le opportunità non mancano e ci sono motivi per esser ...it.investing

Aperitivo negli USA con WeRoad - Un eccezionale aperitivo verso mete lontane: un viaggio intorno al globo, che questa volta porterà gli ospiti negli Stati Uniti! Verranno viste foto e video che racconteranno i viaggi fatti dai gruppi ...ecodibergamo