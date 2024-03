Gli Usa fanno causa a Apple | violate le norme antitrust

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un'azione legale contro, accusandola di violare le regole. Secondo l'accusa,ha limitato la concorrenza e la scelta per i consumatori nell'ecosistema iPhone,ndo prezzi più alti. La reazione diè stata immediata, definendo l'azione "sbagliata" e difendendo la propria capacità di innovazione tecnologica. Il Ministro della Giustizia Merrick Garland sostiene cheabbia mantenuto un monopolio nel settore degli smartphone violando le leggie creando barriere per gli sviluppatori e i consumatori.

