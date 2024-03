Giustizia | Consulta | ‘estinzione del reato | ampliati termini per riparazione del danno’**

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (Adnkronos) – La Corte (sentenza n. 45) ha dichiarato l?illegittimità costituzionale dell?art. 35, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell?estinzione del, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell?udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento». Il giudice di pace di Forlì, nel sollevare la questione, aveva censurato lo sbarramento temporale che imponeva, prima dell?udienza di comparizione, l?adempimento delle condotte risarcitorie e riparatorie del danno conseguente al, da lui commesso, deducendo che il predetto limite temporale fosse in sé irragionevole e tale da determinare una disparità di trattamento rispetto agli imputati dei reati di competenza del Tribunale, per i quali la ...

