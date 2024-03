Giulia Tramontano | parla la sorella | diceva che il cibo aveva un sapore strano e che l’acqua odorava di candeggina

(Di giovedì 21 marzo 2024) In aula, al processo per l’omicidio di Senago, la parola passa alladi– uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello, nel loro appartamento il 27 maggio del 2023 – e che, tra ricordi e testimonianze che hanno la forza che nasce dal dolore e la potenza dell’accusa, ripercorre il calvario attraversato dalla vittima in quello che avrebbe dovuto essere un periodo di gioia e di vita. Ma che invece si è trasformato giorni di veleno somministrato a poco a poco, culminati poi in un efferato omicidio… Omicidio, in aula è il giorno della testimonianza delladi«Miacheche assumevaunoodore di… Beveva ...

