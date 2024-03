Giulia Tramontano | la drammatica testimonianza della sorella in Aula

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024 E’ come vivere da svegli un incubo. Con tutta l’angoscia che può suscitare la consapevolezza di non essere turbati da qualcosa di irreale. Perché, purtroppo, è tutto vero quel che è successo a. Emergono nuovi dettagli dell’agghiacciante caso di cronaca. Emergono attraverso anche il racconto di Chiara, laragazza al settimo mese di gravidanza, uccisa il 27 maggio scorso a Senago, in provincia di Milano, da Alessandro Impagnatiello, il compagno e futuro padre di Thiago, che nel frattempo portava avanti la relazione con un’altra donna. “diceva che tutto quello che mangiava aveva un sapore assurdo, in ogni cibo odore strano. Diceva a mia madre che il latte il giorno dopo che lo aveva aperto aveva un ...