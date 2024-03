Giugliano | supermercato ruba energia elettrica per 10mila euro | scatta il sequestro

Serata di terrore nel Napoletano. In serata alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi vicino a un supermercato Decò a Giugliano in Campania. Ci sarebbe un ferito , trasportato in... (ilmattino)

Giugliano, collaboratrice domestica ruba nelle abitazioni dove lavorava: arrestata - Una donna di 45 anni è stata arrestata a Giugliano per dei furti commessi in due abitazioni dove lavorava come collaboratrice domestica ...napoli.occhionotizie

Gennaro Giappone: chi è il nipote del cantante neomelodico Mimmo Dany ferito in un agguato - Gennaro Giappone: chi è il nipote del cantante neomelodico Mimmo Dany ferito in un agguato. La vittima non è in pericolo di vita ...unita

Città Metropolitana – Spari nella notte, un morto e un ferito tra Napoli e provincia - Torna la paura degli spari e dei regolamenti di conti della malavita a Napoli. Ieri sera, intorno alle ore 21:00, un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita in un parcheggio di un supermercato del ...videonola.tv