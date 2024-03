Giro di Catalogna | sprint vincente di Marijn van den Berg | decimo Mosca Pogacar comodo in testa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) Lodi Lleida è divan den. Il ventiquattrenne della EF Education-Easypost si porta a casa la quarta tappa deldibattendo alloArne Marit (Intermarchè-Wanty) ed Emils Liepins (dsm-firmenich PostNL),Jacopo(Lidl-Trek). Tadej(UAE Team Emirates), alla prima giornata di corsa in cui non finisce sul podio, rimane comodamente leader della generale. La giornata meno dura della corsa spagnola, che ha visto tre uomini protagonisti. Uno dei due promotori è il solito attaccante Thomas De Gendt (Lotto-Dstny), che prende il largo assieme all’iberico Urko Berrade (Equipo Kern Pharma). Poco dopo si aggiunge il norvegese Idar Andersen (Uno-X Mobility): per il gruppo è un terzetto che non ...