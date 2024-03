Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi 21 marzo | percorso | altimetria | tv Probabile volata

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dopo tre giorni praticamente a tutta, con Tadej Pogacar protagonista assoluto (due vittorie ed un secondo posto), pronta una frazione probabilmente di calma piatta aldi. Andiamo a scoprire nel dettaglio ladi, la quarta, con, programma e favoriti.QUARTADIDopo il super tappone di montagna, questa frazione potrebbe essere quella del relax. I velocisti presenti in gruppo hanno probabilmente l’unica loro chance in tutta la settimana. L’unico problema potrebbe essere il Port d’Ager (5,2 km al 5,5%, max 9%), ma a Lleida dovrebbe comunque essere, visto lo scollinamento a quasi 100 km ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE . Buon proseguimento di giornata con OA Sport. Tadej Pogacar domina ancora ... (oasport)

LIVE Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi in DIRETTA: si arriva in volata dopo il dominio di Pogacar - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro di Catalogna 2024, breve corsa a tappe spagnola molto dura con tanto di ...oasport

Viaggi green: cinque gioielli in Giro per l'Europa - Viaggi green per riempire gli occhi di meraviglia e respirare a pieni polmoni: un viaggio alternativo all’insegna del rispetto dell’ambiente è un toccasana da non lasciarsi sfuggire. Lo sanno bene i ...tgcom24.mediaset

Tadej Pogacar domina la Volta a Catalunya 2024 - Mikel Landa, il corridore della Soudal-QuickStep, sta mostrando una forma splendida nella Volta a Catalunya 2024. Dopo un notevole secondo posto nella tappa precedente, Landa ha confermato il suo otti ...informazione