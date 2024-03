Gip | perizia sulla morte di Purgatori

(Di giovedì 21 marzo 2024) 15.02 Il Gip di Roma ha disposto unaper accertare le cause delladel giornalista Andrea,nel luglio scorso. I periti avranno 90 giorni di tempo per concludere gli accertamenti. Scopo dellaè di fare chiarezzapresenza di metastasi e l'infezione cardiaca che ha causato la. Nelle scorse settimane ladei consulenti del Pm aveva rilevato "gravi criticità" nel referto che aveva visto metastasi, poi escluse dall'autopsia. Indagati per omicidio colposo 4 medici.

