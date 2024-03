Giovanni Allevi non si nasconde dietro a un dito e apertamente cita spesso la sua malattia , scoperta solo due anni fa. come sta oggi il musicista? Allevi è stato accolto da oltre seimila studenti ... (donnapop)

Giovanni Allevi, la malattia e il viaggio all'inferno: «I capelli caduti, gli oppioidi e poi la speranza dai globuli bianchi» - Il compositore, che da due anni lotta contro il mieloma multiplo, ha raccontato i giorni terribili della sofferenza, ma anche il ritorno della speranza e della gioia di vivere ...vanityfair

Ascoli Piceno, Giovanni Allevi apre la stagione estiva con un concerto in piazza: ''Il tour della mia rinascita'' - Ascoli Piceno, Giovanni Allevi apre la stagione estiva con un concerto in piazza: ''Il tour della mia rinascita'' - picenotime.it - IT ...picenotime

Giovanni Allevi in concerto ad Ascoli il 25 maggio - Dopo il grande ritorno alle scene, dal palco del Teatro Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival della canzone italiana, e le date del ...picenonews24