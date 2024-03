Giovanni Allevi | il racconto di cosa vuol dire felicità | “Un medico mi disse che avevo 13 globuli bianchi Ero vivo”

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 21 marzo 2024)continua a raccontare la sua lotta contro la malattia mettendo in mostra anche le sue fragilità. Il musicista è stato infatti ospite al Forum di Assago a Milano dove si è ritrovato davanti a 6 mila studenti ed ha parlato di. Vediamo insiemeha detto.racconta la malattia e i momenti diDopo il suo bellissimo e toccante monologo al Festival di Sanremo 2024,torna a parlare del suo stato di salute. Il maestro, solo pochi giorni fa, ha dovuto annullare per ragioni di salute il suo concerto a Taranto il 15 marzo. Ora è stato ospite all’evento “Happiness on tour – Storie di”, organizzato dalla Fondazione, con il ...