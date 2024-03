Giovani generazioni a confronto su energie rinnovabili e tecnologie sostenibili

(Di giovedì 21 marzo 2024) Arezzo, 21 marzo 2024 – . Venerdì 22 marzo, a partire dalle 9.30, l’auditorium dell’Istituto “Martiri di Civitella” di Badia al Pino ospiterà la conferenza “Metalli per il domani” che coinvolgerà gli alunni e le alunne di undici classi della stessa scuola secondaria di primo grado per educare a una cittadinanza responsabile e consapevole sulle buone pratiche per un miglior futuro. L’incontro, promosso in sinergia con la Chimet, sarà tenuto dal professor Pilario Costagliola del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze che promuoverà un’occasione di approfondimento e riflessione su tematiche di stretta attualità che verranno poi ulteriormente elaborate in un concorso creativo rivolto a tutti gli studenti coinvolti nel dibattito. La conferenza è stata anticipata da un percorso preparatorio che ha trovato il proprio cuore nel progetto “Io sono ambiente” finalizzato a ...

(Adnkronos) – Quali sono i drivers lavorativi e i valori che accomunano e distinguono i bisogni delle diverse generazioni ? Quali gli ostacoli lavorativi di cui gli individui fanno esperienza in base ...

