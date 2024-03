Giornata Internazionale delle Foreste | in trent' anni sparita una superficie equivalente alla Francia

(Di giovedì 21 marzo 2024) Come ogni anno il 23 marzo alle 20 e 30 torna Earth Hour, l’Ora della Terra, un’ora a luci spente. Il WWF invita ad azioni consapevoli per preservare l'ecosistema

qual è il segreto della felicità ? Una risposta certa non esiste poiché ognuno di noi ha le proprie motivazioni per essere felice o meno. Un ben essere soggettivo che incide nel valore della società. ... (ildifforme)

Oggi è la Giornata mondiale delle foreste - La Giornata Internazionale delle Foreste del 2024 è dedicata al rapporto fra foreste e tecnologia per il monitoraggio.rivistanatura

La “nostra Amazzonia” nella MAB Appennino: 500 milioni di alberi, circa mille a persona - Riflettere sulla Giornata Internazionale delle foreste, oggi 21 marzo 2024. È quanto chiede il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, dove i boschi si estendono per oltre 19.000 ettari, ...redacon

Finlandesi i più contenti al mondo, l’Italia scivola in 41esima posizione - Dove si trova la felicità Purtroppo non in Italia. Va cercata In un Paese del Nord con meno di 15 milioni di abitanti. Ebbene sì, esiste anche una mappa della felicità e, ...leggo