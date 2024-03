Giornata in ricordo delle vittime di mafia | “L’80% dei familiari ancora in attesa di verità”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Bergamo. Giovedì 21 marzo ricorre lanazionale della memoria e dell’impegno inmafie, riconosciuta dallo Stato italiano nel 2017 ma nata nel 1995. Ogni anno si tiene una manifestazione in una diversa città italiana. Quest’anno è stata scelta Roma e 20 membri di Libera Bergamo si recheranno nella capitale per partecipare alla manifestazione. Ne abbiamo parlato con il referente provinciale di Libera, Francesco Breviario. Breviario, quanto è importante questa? Bisogna ricordare ledi tutte le mafie, ben 1070, perché tutte hanno la stessa dignità ad essere ricordate affinché la loro memoria non venga mai dimenticata. Al centro della ricorrenza saranno presenti anche i parenti...