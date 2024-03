‘Giornata dell’acqua’ | celebrazione del comitato Abc con la rappresentazione della Solot

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDomani 22.03.2024 si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale dell’acqua istituita nel 2010 dal’assemblea generale delle Nazioni Unite che ha riconosciuto la risorsa quale bene comune dell’umanità. Acqua per la pace è il tema di quest’anno proposto dall’Onu. Il nostro pianeta si sta riscaldando: il livello dei mari si sta innalzando, i modelli di precipitazioni atmosferiche stanno mutando e i flussi dei fiumi si stanno riducendo. Ciò provoca siccità in alcune regioni, inondazioni ed erosione delle coste in altre. Nel frattempo, l’inquinamento e il consumo eccessivo stanno mettendo a rischio la disponibilità di acqua fresca, pulita e accessibile da cui dipende tutta la vita. La diminuzione delle scorte può aumentare la competizione e infiammare le tensioni tra persone, comunità e Paesi. Questo aumenta il rischio di conflitti. Nel Sannio il ...

Tosi (Partito democratico): "In via Fattori i lavori e i disagi per i cittadini sembrano non finire mai" - Fino al 14 aprile in prossimità della pista ciclabile di via Fattori sono iniziati di nuovo lavori di scavo per la sostituzione della tubatura dell’acqua. Da poco terminati i lavori della controversa ...valdinievoleoggi

Gli Agronomi Irpini celebrano la Giornata Mondiale dell'acqua. A Frigento l’assemblea annuale dell’Ordine - Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 prevista all'interno delle direttive dell'Agenda 21, risultato della confere ...tusinatinitaly

Treccani presenta “La promessa della Madre – Dall’Appennino al Mediterraneo, viaggio tra i paesaggi e le opere dell’Acquedotto Pugliese” - Gli aggiornamenti di oggi dalla Redazione Spettacoli ROMA (ITALPRESS) – L’acqua è un bene prezioso e non va sprecato: a livello globale la carenza idrica riguarda già 1 miliardo di persone, che salira ...ticinonotizie