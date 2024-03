Giornata della memoria e dell’impegno | di quanta mafia è impastato il presente?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Da 29 anni c’è un popolo che si mette in marcia il primo giorno di primavera per chiedere verità, che è già una forma di giustizia. E’ il popolo dei familiari delle vittime innocenti delle mafie e di quanti respingono la tentazione dell’indifferenza, preferendo sentirsi umani, ribelli alla disperazione che nasce dall’abitudine al peggio. Questo popolo merita rispetto. Anche perché il dolore per la violenza subita, patita da chi si ama, com-patita tra con-sorti, è una delle poche energie in grado di opporsi alla deriva liberticida del nostro tempo, che ha nella criminalità organizzata di stampo mafioso soltanto una delle sue manifestazioni più brutali. Non è forse ancora una volta questa la lezione che ci arriva dalla vicenda di Giulio Regeni? Se non fosse stato per la determinazione implacabilesua mamma e del suo papà, ora non avremmo nemmeno un processo ...