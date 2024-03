Giornata della memoria e dell’impegno contro le mafie | a Roma il corteo di Libera con don Ciotti e i familiari delle vittime

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sono attese oltre quaranta mila persone aper ricordare le 1.081 persone ammazzate dalledal 1861 ad oggi.e il suo fondatore don Luigi, per la ventinovesimaininnocenticriminalità organizzata, hanno scelto la capitale. Da mercoledì, idi coloro che sono stati uccisi, si sono ritrovati con il prete torinese e oggi arriveranno da tutt’Italia miglia di studenti che si uniranno per scandire uno ad uno, quasi fosse un rosario civile, i nomi e i cognomi dei magistrati, degli uomini e le donneforze dell’ordine, dei giornalisti, dei preti, dei ...

“Quattro anni fa cominciava una battaglia che non sapevamo davvero se avremmo vinto. Quattro anni fa iniziava una lotta contro un nemico agguerrito che ci ha portato via madri, padri, gli amici più ... (italiasera)

Borse oggi in diretta | Europa attesa in netto rialzo in scia ai record di Wall Street. Nuovo massimo storico per l’oro - Tre i tagli confermati nel 2024. Ora focus sulla BoE, il Consiglio Europeo e il bollettino economico della Bce. Nuovo record dell’oro a 2.222,14 dollari l'oncia post Fed e con il dollaro debole. A ...milanofinanza

Giornata delle foreste: dal blockchain al GIS - Dalle blockchain alla mappatura GIS, l’innovazione tecnologica sta sostenendo l’impegno di Forest Stewardship Council – FSC per avere un monitoraggio in tempo reale e ampliare le garanzie sull’origine ...teatronaturale

Barletta celebra la Giornata dell'impegno per le vittime innocenti di mafie - Il presidio cittadino si mobilita per un momento commemorativo nella parrocchia sant'Andrea ...barlettaviva