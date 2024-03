Giornata contro la discriminazione razziale | per il 70% gli africani subiscono razzismo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 21 marzo 2024) Per 7 italiani su 10 glinel nostro Paese sono vittime di episodi dimolto spesso (per il 22%) o abbastanza spesso (per il 48%). È quanto emerge dalla terza edizione dell'indagine Africa e Salute: l'opinione degli italiani, curata da Ipsos per Amref Italia e realizzata a ottobre 2023 su un campione rappresentativo di 800 persone. Amref Italia ha presentato i dati alla vigilia dellaInternazionale per l'eliminazione delle discriminazioni razziali, che ricorre ogni anno il 21 marzo in memoria dei tragici fatti di Sharpeville quando, nel 1960, in Sudafrica, in pieno apartheid, la polizia aprì il fuoco su un gruppo di dimostranti neri uccidendone 69 e ferendone 180.