(Di giovedì 21 marzo 2024) Lo rivela una ricerca SocialCom commissionata dalla neonata Associazione Giornalistene, presentata oggi nella sede di Civita in Piazza Venezia In, su 38 direzioni, includendo sia agenzie che testateche, radio e TV, "i risultati evidenziano una marcata disparità di genere: solamente 6sono, mentre 32 sono uomini". Sono i numeri allarmanti

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – In Italia , su 38 direzioni, includendo sia agenzie che testate giornalistiche, radio e TV, “i risultati evidenziano una marcata disparità di genere: solamente 6 direttori ... (calcioweb.eu)

Giornalisti, in Italia donne solo 6 direttori su 38 - Lo rivela una ricerca SocialCom commissionata dalla neonata Associazione Giornaliste Italiane, presentata oggi nella sede di Civita in Piazza Venezia In Italia, su 38 direzioni ... digitale del ...adnkronos

Nasce Giornaliste Italiane: "L'informazione è ancora un mondo al maschile" - Nasce l’associazione Giornaliste Italiane, presentata oggi a Roma, nella sede di Civita in piazza Venezia. Le professioniste che ...iltempo

Giornalisti da tutta Italia in Abruzzo per “Un mondo a parte di Milani”, il regista: “C’è anche Amarena” - Pescasseroli. È arrivato a Pescasseroli insieme ai Giornalisti di tutta Italia, il regista Riccardo Milani, che presenterà questa sera alla ...marsicalive