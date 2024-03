Giorgio Scalvini ha fatto scouting in più occasioni

(Di giovedì 21 marzo 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Questa sarà sicuramente un’estate importante per il Manchester United e i suoi nuovi comproprietari, il gruppo INEOS, guidato da Sir Jim Ratcliffe. Ci sono alcune decisioni importanti da prendere, non ultima se il club manterrà i servizi dell’olandese Erik ten Hag come allenatore della prima squadra. Indipendentemente dalche rimanga o se ne vada, la squadra ha bisogno di un rinnovamento e, sebbene ciò non debba necessariamente avvenire sotto forma di una svendita, sono necessari alcuni cambiamenti attesi da tempo. Il Manchester United ha guardatoin diverseIn difesa, i ...

Nell’estate scorsa, Kim Minjae prese una decisione significativa lasciando Napoli dopo appena una stagione per unirsi al Bayern Monaco in Germania, dove attualmente gode di un ingaggio ... (dailynews24)

Italia, 4 giocatori al debutto La TOP 10 degli esordi precoci | OneFootball - L’Italia che affronterà le due amichevoli contro Venezuela ed Ecuador ha quattro potenziali debuttanti nel gruppo: Cambiaso, Lucca, Folorunsho e Bellanova. Il più “anziano” dei tre è Folorunsho che è ...onefootball

Euro 2024, Spalletti pensa già ai convocati per la Germania: Juve e Roma le più presenti - Mentre Luciano Spalletti ufficializza la lista dei convocati per le due amichevoli che si giocheranno negli Stati Uniti contro Venezuela e Ecuador, l’attesa e l’hype per Berlino crescono. Dovremo infa ...adnkronos

Torino, Buongiorno è un muro: è primo in A per palloni intercettati - Nonostante l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi Buongiorno è il giocatore che ha intercettato più palloni in Serie A ...toro