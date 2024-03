Giorgia Meloni davanti alle critiche per le facce in Parlamento | «Volto coperto? Ho risposto con ironia | non volevo intimorire»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 21 marzo 2024) «Noto lo scalpore di diversi esponenti dell’opposizione perchéparole del leader dei Verdi Bonelli rivoltemi in Aula, “non mi guardi con sguardo inquietante”, hocoprendomi ironicamente ilper non destare ansietà al collega. Non so cosa intendesse con “sguardo inquietante”, ma mi scuso con il collega e con chiunque altro possa eventualmente sentirsi intimorito». Queste le parole della presidente della Consigliodopo il gesto fatto alla Camera dei deputati, di nascondersi nella giaccadichiarazioni del deputato in aula. Lette della premier sono finite un po’ ovunque, anche oltreoceano, in prima pagina sul Wall Street Journal. Visualizza questo post su Instagram Un ...