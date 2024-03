Giorgi-Swiatek in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Miami 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024) Camilaaffronterà Iganel secondo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Altra avversaria polacca per, che ha debuttato con una comoda vittoria in due set ai danni di Frech (senza mai perdere il servizio) e ora proverà a dare del filo da torcere alla numero uno al mondo. Impegno sulla carta proibitivo per Camila, che sfida la giocatrice attualmente più forte in circolazione ma anche quella più in forma vista che la scorsa settimana ha trionfato a Indian Wells, dominando in lungo e in largo. L’azzurra potrà però scendere in campo senza avere nulla da perdere e dunque giocare più libera. I bookmakers pagano una vittoria diaddirittura 11 volte la posta; 1-1 i precedenti, entrambi andati in ...