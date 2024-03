GIOi | il centro diurno che garantirà cure intensive agli adolescenti con disagio di comportamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Arezzo, 21 marzo 2024 – Si chiamae sarà un punto di riferimento per i giovani fra i 12 e i 17 anni residenti in Valdarno che hanno bisogno di un sostegno da parte dei professionisti della Salute mentale. La palazzina che ospiterà ilpercon disturbi di salute mentale (– Intensivo Giovani ) è a San Giovanni Valdarno in via Vetri vecchi n. 34 ed è di proprietà del Comune di San Giovanni che lo assegnerà in comodato d’uso gratuito alla Asl Toscana Sud Est. La presentazione dell’iniziativa stamani nella ex Sala Giunta del palazzo comunale alla presenza del sindaco di San Giovanni Valdarno e presidente della Conferenza dei Sindaci del Valdarno Valentina Vadi, di Stefania Magi direttrice della Zona Distretto Valdarno, di Stefano Berloffa responsabile Salute Mentale ...