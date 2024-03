Ginnastica ritmica | Raffaeli e le Farfalle illuminano la Coppa del Mondo Grandi sfide ad Atene

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ladel2024 discatterà al Palaio Faliro dinel weekend del 22-24 marzo. Sarà la capitale della Grecia a ospitare il primo appuntamento di una serie di cinque eventi complessivi, l’ultimo dei quali previsto a Milano nel fine settimana del 21-23 giugno. L’Italia vuole essere grande protagonista in terra ellenica e fare la voce grossa nel primo appuntamento internazionale di rilievo in questa stagione che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024. Sofiasarà una delle atlete più attese. La Campionessa del2022 e argento iridato all-around nel 2023 si è già esibita nelle prime tre tappe di Serie A e nel bilaterale con la Francia, ma ora l’asticella si alzerà in maniera rilevante. La fuoriclasse marchigiana, in cerca ...