Ginnastica ritmica Finale scudetto | San Giorgio ’79 punta al podio

(Di giovedì 21 marzo 2024) Quarto posto nella terza tappa e quarto posto nella generale per la San‘79 con ampia qualificazione alle Final Six di Torino che assegneranno il titolo italiano. Per il quale resta grande favorita laFabriano, che in caso di vittoria staccherebbe nell’albo d’oro Muggiò 75 e Armonia d’Abruzzo, ferme a sette, e si avvicinerebbe al record della stella, detenuta soltanto dall’Aurora Fano con i suoi 10 scudetti. Ma la prova di Ancona è stata sicuramente la più equilibrata con le prime quattro nel giro di poco più di un punto. Fabriano, con Raffaeli e Baldassarri a un solo attrezzo a testa, vince con 127.900, due decimi in più di Udine e sette decimi e mezzo di Viareggio. Vicinissime le brianzole di Elena Aliprandi che totalizzano 126.850 con queste prestazioni individuali: la tedesca Lada Push al cerchio arriva a 32.950, Giorgia Galli ...