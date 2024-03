(Di giovedì 21 marzo 2024) Protagonisti della nuova offensiva del settore fintech, gli Etf hanno attirato l’interesse di molti attori privati e istituzionali,incluso. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è il più importante fondo pensionistico del, che gestisce asset per 1,5 trilioni di dollari. Da sempre attento alle novità tecnologiche, il GPIF punta infatti alla diversificazione del

Giappone, il risparmio gestito verso gli Etf - risparmio gestito incluso. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è il più importante fondo pensionistico del Giappone, che gestisce asset per 1,5 trilioni di dollari. Da sempre attento alle novità ...msn

La diplomazia del baseball: Giapponesi e sudcoreani si riscoprono fratelli grazie alla star Shohei Ohtani - I rapporti tra Tokyo e Seul vivono una fase di buona grazie anche al giocatore più remunerato nella storia dello sport americano. Figura di culto in patria, ...huffingtonpost

Giappone, la Banca Centrale dopo 17 anni mette fine all’era dei tassi negativi - La Banca centrale del Giappone (BoJ) pone fine alla politica dei tassi negativi per la prima volta in 17 anni, in scia ai primi segnali dell'auspicata crescita dei salari ...corriere