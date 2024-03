Gianpaolo Bo nuovo presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 21 marzo 2024). ÈBo, 38 anni, ildeidiper il prossimo quadriennio 2024-2027. “Ilrappresenta un pilastro vitale per la crescita e lo sviluppo delle imprese emergenti a– ha spiegatoBo – siamo una comunità di menti creative, di innovatori audaci e di leader impegnati nel plasmare il futuro del nostro territorio e oltre. Con una storia di successi e di impegno, abbiamo il potenziale per essere un faro di innovazione e di progresso per tutta la regione”. Sposato e papà di 2 bambine, Bo è laureato in Architettura all’ Università della Campania Luigi Vanvitelli, ...