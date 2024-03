Giallo su morte Koltsov | reazione fidanzata fa discutere i social

(Di giovedì 21 marzo 2024)sulladel giocatore di hockey, Konstantin, lada parte della suatennista sta facendonetwork Continua ad essere sempre più unladi Konstantin, ovvero il giocatore di hockey trovato senza vita poche sere fa fa in un hotel di Miami. Secondo quanto riportato dalle ultime fonti e media locali pare che il 42enne si sarebbe tolto la vita gettandosi dal balcone del “St. Regis Bal Harbour Resort“. In quel momento era presente anche la, la tennista Aryna Sabalenka. Proprio quest’ultima ha scatenato una serie di polemiche non indifferenti suinetwork.sulla ...

La Morte di Antonella Di Massa è stato un suicidio ? Il marito chiede di non fare allusioni e sospetta che qualcuno l'abbia aiutata (notizie.virgilio)

Il vicepresidente Vitaly Robertus sarebbe morto per asifissia, dopo aver chiesto pillole per il mal di testa ed essersi chiuso nel suo ufficio per ore. Nel 2022, la compagnia ha preso posizione ... (ilgiornale)

Un altro dramma a tinte fosche nel mondo ex sovietico. E' morto a soli 42 anni l'ex giocatore professionista bielorusso di hockey su ghiaccio Konstantin Koltsov , fidanzato con la tennista 25enne ... (liberoquotidiano)

Andrea Purgatori, Tribunale di Roma dispone perizia sulle cause della morte - Il Tribunale di Roma ha disposto, nell'ambito di incidente probatorio, una perizia per accertare le cause della morte del giornalista Andrea Purgatori deceduto nel luglio del 2023. Nel procedimento ...tg.la7

VIDEO, A Firenze parte il countdown per il Tour de France - Firenze si tinge di Giallo per il Tour de France: il comune celebra oggi i 100 giorni dalla Grand Départ, la partenza del Tour in programma il 29 giugno prossimo proprio nel ...firenzeviola

Trovata morta sul letto, il pm conferma: botte fino a uccidere la moglie - FIUME VENETO - Sarebbe morta per le botte in testa inferte a mani nude o con corpi contundenti. La Procura conferma i sospetti che avevano indotto il sostituto procuratore Andrea Del Missier ...ilgazzettino