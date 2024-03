Gfvip | scatta il primo invito Chi ci sarà l' anno prossimo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il Grande Fratello mette gli occhi su Lino Ieluzzi, dandy milanese per antonomasia, conosciutissimo sui social. Il suo "buongiorno ragazzi" tiene compagnia a milioni di italiani con numeri da capogiro. Ora, da rumors giunti alle nostre orecchie, il dandy sarebbe stato chiamato dalla produzione del Gf Vip (come era già avvenuto mesi fa per arruolarlo), ma avrebbe detto di nuovo no. "Ho da lavorare, il mio negozio, la mia boutique non vive senza di me": queste sarebbero state le parole per rispondere all'della produzione del reality che si appresta a terminare. A quanto pare gli autori si sono già messi al lavoro per la nuova edizione, che inizierà a settembre. Se Ieluzzi dovesse cambiare idea nella casa più spiata d'Italia entrerebbe lo stile, l'eleganza. Lui, da sempre, è sinonimo di classe e stile. Il suo più grande esempio? Gianni Agnelli. E non lo ...