GF | Beatrice stronca Giuseppe VIDEO | “Stavolta non ci casco | non sono un burratino Non si possono trattare…”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nella casa del Grande Fratello quando sembrava che traLuzzi eGaribaldi le cose andassero bene, ecco che i due inquilini hanno avuto un duro scontro, con l’attrice piuttosto arrabbiata, soprattutto a causa di alcuni comportamenti del bidello. “Sei cattivello, già hai fatto come ti pareva per sei mesi, eviterei gli ultimi giorni. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF,attacca): “Quanto sei brutto, hai rotto le pal*e, sei sempre tu che fai queste riflessioni da…” GF,si baciano dopo l’aereo (). Anita non ci sta: “Stanno seguendo l’onda di quello che…” GF,stanco di ...