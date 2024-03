GF | Alessio fa commenti sessisti su Perla | interviene mamma di Mirko

(Di giovedì 21 marzo 2024) Questa notte,Falsone ha fatto deidavvero molto forti nei riguardi diVatiero al Grande Fratello. Il ragazzo ha svelato quello che pensa della coinquilina, soprattutto dal punto di vista estetico. Le sue frasi, però, specie perché pronunciate insieme ad altri uomini, senza la presenza della diretta interessata, sono apparse davvero offensive nei riguardi delle donne. A sentirsi chiamata in causa è stata ladiBrunetti, la quale questa mattina ha sentito la necessità di intervenire per difendere la ragazza. Intanto, anche sul web si sta parlando tantissimo di questa faccenda, e sono tantissime le persone che, per l'ennesima volta, si stanno scagliando contro Falsone per i suoi modi di fare e i termini che è solito adoperate. Le frasi sessiste di ...

