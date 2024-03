GF 2023 | panico e sgomento tra i concorrenti | divampa un incendio in cucina

(Di giovedì 21 marzo 2024) Attimi die angoscia nella casa del Grande Fratello, unimprovviso ha allarmato idel reality. Durante la diretta live su Mediaset Infinity, gli affezionati seguaci del programma hanno hanno assistito inermi all’episodio e visto i gieffini portarsi le mani nei capelli per la disperazione. Tempestivi sono stati alcuni inquilini che hanno sedato le fiamme e riportato alla normalità ladel gf. Grande Fratellofiamme nella casa Un episodio allarmante ha sconvolto il pubblico del Grande Fratelloe mandato in preda all’agitazione Rosy Chin e Federico Massaro. Stando a quanto riporta la testata online Leggo.it, nella giornata di mercoledì 20 marzo nelladella casa di Cinecittà è ...

Eccellenza Lazio top5, i migliori della ventottesima giornata: Luca panico e la Lodigiani fanno il colpaccio - Torna l'Eccellenza e come sempre la top5 di RomaToday per i gironi A e B del Lazio, che questa settimana vede Luca panico della Lodigiani come uomo copertina.romatoday

Il rapinatore solitario incubo dei negozianti e degli anziani. Una pensionata seguita fin dentro il palazzo - Era diventato l'incubo delle pensionate e dei commercianti della zona di Tivoli, alle porte di Roma. Cappuccio sulla testa, uno scaldacollo fin sotto gli occhi e una pistola in pugno. Così il bandito ...romatoday

Bonus psicologo fino a 1500 euro - Ansia, disturbi dell’umore e stress, depressione e panico: gli italiani soffrono per una crescente ondata di problemi psicologici. Per questo motivo torna il bonus psicologo: le domande ...leggo