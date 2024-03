Gesto della pistola in Senato | il liceale 17enne si è scusato con La Russa | “Voleva manifestare il suo dissenso | ma è cosciente dell’errore”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sarà il consiglio di classe a decidere, lunedì 25, se punire o meno il ragazzo di 17 anni del liceo Righi di Roma che ha mimato ilnell’aula del, durante la visita per un percorso di educazione alla cittadinanza. Il giovane, che nel frattempo dice di essersi pentito per ciò che ha fatto e ha scritto una lettera di scuse al presidente Ignazio La, rischia da uno a quindi giorni di sospensione. Saranno i suoi professori e la dirigente Cinzia Omobono a dover valutare il caso: “Per ora non abbiamo preso alcuna decisione. Ci sarà un voto del consiglio di classe – spiega a IlFattoQuotidiano.it la preside – che rispetterà il regolamento del consiglio d’istituto che come in ogni scuola prevede dall’ammonizione alla sospensione”. Gli insegnanti, potrebbero, scegliere anche di ...