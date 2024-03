Un macabro Ritrovamento , alcune ossa umane scoperte in una palazzina di via Luigi La Porta a Favara , in provincia di Agrigento. Scoperte per carso, durante dei lavori di ristrutturazione ... (thesocialpost)

Gessica Lattuca, trovati resti umani in un appartamento in ristrutturazione: «Il fratello indagato morto per overdose» - Da cinque anni si cerca la verità. Una svolta (forse) arriva da un macabro ritrovamento. Alcune ossa, forse umane, sono state trovate nel corso di lavori di ristrutturazione in un ...leggo

Favara, ritrovati dei resti umani in una casa: sono di Gessica Lattuca - Il pensiero va a Gessica Lattuca. L’immobile si trova, infatti, a poca distanza dall’abitazione del fratello della giovane donna, madre di 4 figli, scomparsa il 12 agosto del 2018. Vincenzo Lattuca fu ...livesicilia

