Germania | la fine di un’era La nazionale lascia Adidas dopo 70 anni | c’è Nike

(Di giovedì 21 marzo 2024) Berlino, 21 marzo 2024 – Cambio negli spogliatoi destinato a fare storia. Non si parla di giocatori o mister, ma dello sponsor tecnico dellatedesca, che dal 2027 lasceràper. L’ingresso del ’baffo’ americano come fornitore durerà fino al 2034.è invece partner della Dfb da oltre 70. Le squadre della federazione continueranno a indossare le maglieper gli Europei 2024 in casa, gli Europei femminili 2025 in Svizzera e i Mondiali maschili 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. "Fino a dicembre 2026 faremo tutto ciò che è in nostro potere per raggiungere successi comuni con, il nostro partner attuale e di lunga data, al quale il calcio tedesco deve molto per più di settant’”, ha sottolineato il ...