Germania | addio Adidas dopo 70 anni | maglia sarà Nike

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 21 marzo 2024) (Adnkronos) – Fine di un’era. La Nazionale di calcio delladiceall’e dal 2027 avrà come sponsor tecnioc la, secondo la decisione a sorpresa annunciata oggi dalla Federcalcio tedesca (Dfb). “La futura partnership consentirà alla Dfb di continuare a svolgere compiti chiave nel prossimo decennio in vista dello sviluppo globale del calcio in”, ha affermato il presidente Bernd Neuendorf. L’ingresso dicome fornitore per la Mannschaft e per tutte le nazionali tedesche è previsto per gennaio 2027 e durerà fino al 2034.è partner della Dfb da oltre 70, il contratto attuale scade alla fine del 2026. Il brand tedesco ha vestito le squadre dei quattro Mondiali e dei tre Europei maschili, oltre ai due ...