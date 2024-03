(Di giovedì 21 marzo 2024) "Oggi il Consiglio europeo discuterà" della possibilità di introdurre dei defence"probabilmente senza prendere una decisione. E' chiaro però che l'attualità ci impone di trovare strumenti di finanziamento comune. Credo che non ci, e questo può essere un motivo di rammarico, ma bisogna andare in quella direzione". Lo ha detto all'ANSA il commissario Ue all'Economia Paolo, a margine del prevertice dei socialisti Ue a Bruxelles.

Gentiloni, 'sì ai bond per la difesa Ue ma non ci siamo ancora' - "Oggi il Consiglio europeo discuterà" della possibilità di introdurre dei defence bond "probabilmente senza prendere una decisione. E' chiaro però che l'attualità ci impone di trovare strumenti di fin ...ansa

L'Europa e l'incubo guerra: «Preparate i cittadini». Consiglio Ue diviso sugli Eurobond per l’acquisto delle armi - I frugali tornano alla carica. Determinati a evitare ogni fuga in avanti dell’Europa sui bond comuni per la difesa. E a dire no, insomma, al piano di dotare l’Unione di un nuovo ...ilgazzettino

Vertice Ue, preparare cittadini a possibili crisi sicurezza: “Serve approccio che tenga conto di tutti i rischi - Ecco perché l’Italia e altri 13 Paesi Ue premono sulla Bei per i prestiti all’industria militare Quattordici nazioni hanno inviato una lettera ai funzionari della Banca europea per gli investimenti (B ...informazione