Genitori divorziati | la casa va alle figlie di 4 e 7 anni “Si alterneranno papà e mamma”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 marzo 2024 – In caso di divorzio il benessere e l’equilibrio dei figli deve essere messo al primo posto e quindi tocca aispostarsi da unaall’altra e adattarsi alla nuova condizione, lasciando la prole a vivere nellaoriginaria. Non più i figli con le borse in mano a fare la spola tra il tetto die quello di. Questo è quanto deciso dalla sentenza del tribunale di Cuneo, confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino, che ha stabilito un principio: ladi famiglia, dopo la separazione dei, resteràdue, che nella vicenda oggetto della sentenza hanno 4 e 7. La decisione dei giudici mette al primo posto la stabilità delle due minori che ...