Gemma Galgani smascherata a UeD | tutti le vanno contro | anche Ida

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nella puntata del 21 marzo di Uomini e Donne si è tornato a parlare di. La dama si è accomodata al centro dello studio insieme a Claudio, un nuovo corteggiatore venuto per lei. Le cose tra i due, però, non hanno preso la piega sperata. I presenti in studio hanno notato una certa freddezza soprattutto da parte della torinese, pertanto, nel giro di poco tempo, è scoppiato il caos.a UeD Oggi a Uomini e Donne,si è seduta al centro dello studio insieme a Claudio. I due hanno raccontato di essere usciti insieme e di essersi scambiatiun bacio, definito da“all’acqua di rose“, in quanto non molto passionale. Durante l’uscita, tra di loro ci sono stati dei ...