Gela | 15enne si spara alla testa con la pistola della madre | è in rianimazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un ragazzo di 15 anni a, in Sicilia, si èto ieri seracon lae ora versa in condizioni disperate mentre è ricoverato nel repartoneurochirurgica dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Secondo quanto ricostruito dal Quotidiano die da Adnkronos, il giovane è stato trasferito nella notte in elisoccorso a Catania dove è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico per tamponare l’emorragia causata dal proiettile, che è entrato dtempia e uscito dal cranio del. La prognosi però resta ancora riservata. A ritrovarlo ieri sera in una pozza di sangue nella sua abitazione del quartiere Caposoprano è stata la, che ha ...

Profugo siriano di 15 anni soccorso, ripeteva solo due parole (scambiate per le sue generalità): «Ho freddo, copritemi» - Ripeteva solo due parole. Ossessivamente, quasi come una cantilena. E quelle uniche due parole le ha restituite come risposta a chi lo ha soccorso dopo che l'auto in cui si trovava, assieme ...ilgazzettino

La storia del 15enne profugo. Mi chiamo: "Ho freddo, copritemi". Ripeteva solo 2 parole, scambiate per le generalità - - Ripeteva solo due parole. Ossessivamente, quasi come una cantilena. E quelle uniche due parole le ha restituite come risposta a chi lo ha soccorso dopo che ...gazzettadelsud

Profugo siriano, 15 anni Mi chiamo: 'Ho freddo,copritemi' - La storia di Hatem, ribattezzato Brdan Otani. Siriano soccorso ripeteva solo 2 parole, scambiate per le generalità (ANSA) ...ansa