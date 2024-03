Gaza | Israele | 3 milioni di dollari trovati nell' ospedale Shifa

(Di giovedì 21 marzo 2024) Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver sequestrato contanti per un valore di 3di- in valuta statunitense e dinari giordani -, presso l', soldi apparentemente destinati ad essere utilizzati da Hamas e da altri gruppi terroristici. In un post sul loro account X, le Idf aggiungono chea stessa operazione circa 3.700 civili palestinesi sono stati evacuati dal centro medico e diretti verso il sud della Striscia. Durante questa fase sono stati catturati circa 300 sospetti terroristi tra cui alti comandanti di Hamas e della Jihad islamica palestinese, specifica l'esercito di. Le Idf rendono infine noto di aver di aver consegnato ieri allocirca 1.800 litri d'acqua, 3,8 ...

