Al Jazeera: 24 persone in attesa aiuti uccise in raid Idf. Colpita una casa, 15 morti Nuovi raid sulla Striscia di Gaza, mentre proseguono i tentativi di trovare un accordo di cessate il fuoco tra ... (sbircialanotizia)

Gaza, Blinken: a Onu progetto risoluzione Usa per tregua - Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che gli Stati Uniti hanno presentato un progetto di risoluzione al Consiglio di sicurezza dell'Onu chiedendo un "cessate il fuoco immediato ...ansa

Blinken torna in Israele ma la tregua a Gaza si allontana - Il segretario di Stato Usa Antony Blinken è in arrivo in Israele proprio mentre sembra allontanarsi, almeno per ora, una possibile tregua a Gaza, con Hamas che ha addossato la responsabilità sullo Sta ...globalist

Israele – Hamas, le news di oggi dalla guerra. Per Blinken un accordo è “possibile” - Il segretario di Stato Usa mediatore nei colloqui in corso in Arabia Saudita. Hamas parla di risposta “negativa” da parte di Israele. Nella Striscia di Gaza le operazioni militari continuano e la situ ...informazione