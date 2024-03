Gaza, "ad al-Aqsa bimbi malnutriti, straziante scegliere a chi dare letto" - Le parole di Chris Lockyear, Segretario generale di Medici Senza Frontiere, che descrive ad Adnkronos quello che ha visto entrando nell'ospedale di al-Aqsa, nel centro della Striscia ...adnkronos

Gaza, Msf racconta l'orrore: "Feriti e bambini malnutriti, straziante dover scegliere a chi dare un letto" - Così Chris Lockyear, Segretario generale di Medici Senza Frontiere (Msf), descrive quello che ha visto entrando nell'ospedale di al-Aqsa, nel centro della Striscia di Gaza, ...globalist

Gaza, allarme imminente carestia nel nord della Striscia. Onu, Oms e Fao chiedono accesso immediato per fornire aiuti - Oltre 1 milione di persone a Gaza – metà della popolazione – hanno completamente esaurito le scorte di cibo. Stanno in pratica lottando per non morire di fame. La situazione è critica soprattutto al N ...quotidianosanita