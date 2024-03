Gava ' pronti alla firma sul decreto rifiuti inerti'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Il Mase ha cambiato approccio e visione: non più il ministero che blocca ma quello che condivide e aiuta le imprese a mettere a terra gli investimenti". Lo ha detto la viceministro all'Ambiente e Sicurezza Energetica Vanniaannunciando che il ministero è pronto "sul", "con settimane di anticipo rispettoscadenza". Intervenendo all'incontro promosso da Ance, "Le novità in materia ambientale. Dnuova disciplina per i materiali da scavo al regolamento End of Waste per ida costruzione e demolizione", la viceministro ha spiegato che "il lavoro portato avanti sulend of wasteè il frutto di questo lavoro incredibile a più mani, condotto ascoltando gli ...