Gand-Wevelgem 2024 | il percorso ai raggi X Lotta concentrata in 60 chilometri d’inferno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sboccia la primavera, tempo di fiori e… di grandi classiche di ciclismo. Dopo l’apertura con la Milano-Sanremo, si inizia a sconfinare verso il Belgio; una delle corse più interessante è la, arrivata all’edizione numero 86 e che si propone come uno degli antipasti delle grandi corse di un giorno del mese di aprile. Gara lunga, di 253,1, con ilche non si discosta molto rispetto a quello dello scorso anno. Si parte ad Ieper, con i primi settantache non prevedono troppe difficoltà. Le prime difficoltà sono i tratti di pavé di Beauvoordestraat e di Veurnestraat, che assieme non arrivano ai due. La corsa vera partirà però ad Ypres, dopo 140. Si entra infatti nella seconda parte di gara dove si comincerà a ...

