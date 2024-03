Galles-Polonia in tv | data | orario e diretta streaming finale Playoff Europei 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024)sarà visibile in tv: ecco le informazioni su canale,delladeidelle qualificazioni agli. Nel percorso A ii e i polacchi incrociano il proprio cammino nell’ultima decisiva partita che mette in palio il pass per la rassegna continentale. In semilaha battuto l’Estonia, mentre ilha avuto la meglio della Finlandia. Solo una tra le due squadre riuscirà a qualificarsi per Euro, per l’altra il sogno sfumerà sul più bello. Chi la spunterà a Cardiff? Fischio d’inizio alle ore 18 di martedì 26 marzo,tv sui canali Sky Sport e ...