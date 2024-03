Gabriele Parpiglia | “Ecco il colpaccio che vogliono fare quelli de L’Isola dei Famosi”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ci sarebbe un grosso nome che gli autori dedeistarebbero corteggiando insistentemente. A rivelarlo è statonella puntata odierna di Password su RTL 102.5. Dopo aver confermato che la copertina di Tv Sorrisi & Canzoni non avrà il cast ma solo i conduttori perché “i nomi dei naufraghi sono ancora in alto mare”,ha raccontato che nei piani degli autori dedeici sarebbe un, ovvero Luca Laurenti. “Ilchedeista tentando di avere è Luca Laurenti. Ma se devo scommettere 50 euro, non ci andrà“. Se Luca Laurenti resta un sogno, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Marina Suma e Joe ...