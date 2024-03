Furti d’identità | la denuncia del noto brand | pessime notizie per i clienti

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 21 marzo 2024) Arriva ladela far tremare tutti gli affezionatitramite gli acquisti online: terribile attacco hacker. Il tema hacker eè ormai divenuto un cult dei giorni nostri, con continui tentativi e ormai studiate forme di resistenza e difesa, che possano essere VPN o simili. Quando a ‘pugnalarti alle spalle’ è però il sito di undi livello globale, risulta difficile prevenire un simile risvolto negativo. In particolare, l’azienda sarebbe stata colpita d’improvviso da un attacco hacker, in grado di esporre al rischio furtotutte quelle persone che hanno da poco svolto acquisti online targati Vans “of the Wall“. Le ultime ...