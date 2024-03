Furiosa | il film prequel di Mad Max aprirà Cannes 2024

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il Festival diha annunciato ufficialmente chedi Mad Max, sarà ildi apertura dell'edizione. Sarà, ildella saga di Mad Max, ad aprirenella serata del 15 maggio. La 77esima edizione del festival francese porterà così sulla Croisette il nuovo lavoro di George Miller, presentato fuori concorso. L'annuncio Il regista George Miller ha dichiarato: "L'idea di questoè stata con me per oltre un decennio. Non potrei essere più elettrizzato nel ritornare al Festival diinsieme ad Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke per condividere: A Mad Max Saga. Non c'è un posto migliore ...