Furgoni rubati per bloccare la polizia e commando di ladri in azione | sventato un colpo a Casnate con Bernate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024)con, 21 marzo 2024 – Furto fallito ieri sera acon, dove l’assalto deialla ditta EL Logistica di via Arno, è statoall’ultimo momento. Sulla ricostruzione di quanto accaduto sono ancora in corso accertamenti: è successo poco prima delle 21. Mentre isi allontanavano, hanno abbandonato icon cui erano arrivati poco prima, piazzati di traverso nelle strade adiacenti, che avrebbero dovuto impedire o rallentare l’arrivo delle pattuglie, e favorire la loro fuga. Ma di fatto ilnon è stato realizzato, per motivi che si sta cercando di capire. In posto sono arrivati carabinieri e. Lo schema è lo stesso di altri assalti ...